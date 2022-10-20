Ветеран Великой Отечественной войны Борис Долбня отмечает 97-й день рождения

Борис Долбня был единственным и очень любимым ребенком в семье. “Родители с меня пылинки сдували”, - вспоминает нальчанин. Но жизнь у него сложилась непростая. Когда началась Великая Отечественная, было ему всего 15. Тот день помнит в мельчайших подробностях.
Борис рано потерял отца. Мама во время войны работала на швейной фабрике мотористкой. А его самого призвали на службу в феврале 1943-го. Из Краснодара – родом он оттуда. Юноша прошел курс молодого бойца и отправился на фронт – сперва в пехоту, после в танковые войска.
Младший сержант минометного расчета, участник Венской наступательной операции в мае 1945-го, Борис Долбня в совсем юном возрасте вступил в битву с фашизмом. После Великой Отечественной приехал в Нальчик к матери, которая уже жила здесь. Отучился в технологическом техникуме и без малого 30 лет проработал на станкостроительном заводе…
Отец привил сыну любовь к чтению, которая сопровождает его и по сей день. В домашней библиотеке – больше тысячи книг и даже своя картотека. В свои 97 Борис Долбня много рассказывает о жизни, интересуется историей и техническими новинками. Это человек из плеяды победителей, настоящих героев, которым, несмотря ни на что, удалось одолеть врага и восстановить страну.
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