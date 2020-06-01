Ветеран Николай Евтушенко: Я голосую за мирное государство

Сегодня в Нальчике «бесконтактное» голосование на дому организовали для участника Великой Отечественной войны Николая Евтушенко. Урну для бюллетеней доставили прямо к квартире ветерана. Члены избирательной комиссии участка №121 провели процедуру с соблюдением всех санитарных требований, установленных ЦИК и Роспотребнадзором: специальные защитные костюмы, дезинфекция контактных поверхностей и проверка документов на расстоянии.

Герой Соцтруда, заслуженный агроном России в свои 99 лет осторожность соблюдает, но и гражданскому долгу следует. «Солдат Победы» голосует за мир и силу страны.

«Я голосую за мирное государство. За мир во всём мире. У сильного государства должна быть мощная конституция. Я голосую за это», — подчеркнул Николай Евтушенко.