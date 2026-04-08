Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
Ветер, грозы, мокрый снег: Кабардино‑Балкария готовится к непогоде

08.04.2026 | 10:00
Сильный дождь, грозы в сочетании с ветром до 20-23 м/с, в горных районах с мокрым снегом… Такую погоду обещают в Кабардино-Балкарии сегодня и завтра. Предупреждение о комплексе метеорологических явлений распространили в Гидрометцентре. На реках может повысится уровень воды местами до неблагоприятных отметок. Существует вероятность подтопления пониженных участков местности, прибрежных территорий и населенных пунктов. Ливни также могут привести к нарушению работы дренажно-коллекторных систем, подмывам опор мостов и линий электропередачи, прорывам дамб. Не исключают и повреждение сельскохозяйственных культур. Жителям рекомендуют по возможности не выезжать на автомобилях и соблюдать осторожность.   https://t.me/vestikbr
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных