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Вести Кабардино – Балкария — 2019.08.15 14:25
Вести Кабардино – Балкария — 2019.08.15 14:25
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Буквально через полчаса в Москве начнется «Медиа-день» с именитой спортсменкой из Кабардино-Балкарии, четырехкратной чемпионкой мира по прыжкам в высоту Марией Ласицкене. Об этом сообщает пресс-служба всероссийской Федерации легкой атлетики — 2019.08.15
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