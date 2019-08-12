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Вести Кабардино – Балкария — 2019.08.12 14:25
Вести Кабардино – Балкария — 2019.08.12 14:25
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Более трёх тысяч участников, Грантовый фонд свыше 100 миллионов и впервые за историю конкурса – три смены.
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