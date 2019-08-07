Вести Кабардино – Балкария — 2019.08.07 17:00
Главная » Вести Кабардино – Балкария — 2019.08.07 17:00
ПредыдущийСегодня в министерстве инфраструктуры и цифрового развития КБР состоялось межведомственное заседание по вопросам подготовки республики к осеннее-зимнему периоду — 2019.08.07
Related Posts
Последние записи
- Вести Кабардино – Балкария — 2019.08.07 17:00
- Сегодня в министерстве инфраструктуры и цифрового развития КБР состоялось межведомственное заседание по вопросам подготовки республики к осеннее-зимнему периоду — 2019.08.07
- Проблема с подачей ресурса осталась в прошлом — 2019.08.07
- В поддержку агропромышленного комплекса. Министерством сельского хозяйства России и Правительством КБР одобрен проект соглашения о предоставлении Кабардино-Балкарии в этом году очередного межбюджетного трансферта. Документ опубликован на портале Кабмина республики — 2019.08.07
- Кабардино-Балкария выбрана одним из пилотных регионов для реализации проекта «Точка роста» — 2019.08.07