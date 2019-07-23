Вести Кабардино- Балкария — 2019.07.23 14:25
Главная » Вести Кабардино- Балкария — 2019.07.23 14:25
Related Posts
Последние записи
- В Нальчике продолжается строительство новой школы — 2019.07.23
- Семь миллионов рублей – на дальнейшее развитие животноводства. Дмитрий Медведев подписал распоряжение о предоставлении Кабардино-Балкарии межбюджетного трансферта из резервного фонда правительства страны — 2019.07.23
- Спортивные залы, большой бассейн и новые секции. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Прохладном выходит на завершающую стадию — 2019.07.23
- Звонят – проверьте счёт. Полиция возбудила уголовное дело по факту кражи крупной суммы денег с банковской карты жителя Чегема — 2019.07.23
- В Нарткале идет капитальный ремонт дорог — 2019.07.23