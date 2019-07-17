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Вести Кабардино – Балкария — 2019.07.17 14:25
Вести Кабардино – Балкария — 2019.07.17 14:25
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Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене одержала победу на легкоатлетическом турнире в итальянской Падуе. — 2019.07.17
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