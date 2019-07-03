Вести Кабардино – Балкария — 2019.07.03 20:45
Главная » Вести Кабардино – Балкария — 2019.07.03 20:45
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Радио КБР 18.00 kab — 2019.07.03
— КъБ-м узыншагъэр хъумэнымк1э 1энат1эм ц1ыхухэм медицинэ 1уэхутхьэбзэхэр нэхъ тыншу къа1эрыхьэным тещ1ыхьа информатизацэ системэхэр къыщыхалъхьэ.
Радио КБР 18.00 bal — 2019.07.03
— КъМ-да чыгъарылгъан аш-азыкъ продукция экспортха жибериликди.
Радио КБР 18.00 rus — 2019.07.03
— Малоимущие семьи КБР получат социальную поддержку. (ЗАПИСЬ: Х.Кажаров, Председатель комитета Парламента КБР по социальной политике, труду и здравоохранению).