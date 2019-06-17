Вести Кабардино – Балкария — 2019.06.17 20:45

— КъБ-м и 1этащхьэм и къалэнхэр п1алъэк1э зыгъэзащ1э К1уэк1уэ Казбек республикэм и Правительствэм хэтхэм, ведомствэхэм я унафэщ1хэм зэ1ущ1э убгъуа ядригъэк1уэк1ащ.

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