Вести Кабардино – Балкария — 2019.06.11 17:00

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Радио КБР 15.00 kab — 2019.06.11

— Ди къэралым 2025 гъэ пщ1ондэ узыншагъэр хъумэнымк1э 1энат1эр егъэф1эк1уэным и стратегием арэзы техъуащ УФ-м и Президентыр.

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Радио

Радио КБР 15.00 bal — 2019.06.11

— «Абилимпикс»-ол халкъла аралы коммерциялы болмагъан къымылдауду.

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Радио

Радио КБР 15.00 rus — 2019.06.11

— В КБР начинается уборочная кампания зерновых культур (Первый заместитель Председателя Правительства КБР – министр сельского хозяйства КБР С. Говоров.).

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