Вести Кабардино – Балкария — 2019.06.11 17:00
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Радио КБР 15.00 kab — 2019.06.11
— Ди къэралым 2025 гъэ пщ1ондэ узыншагъэр хъумэнымк1э 1энат1эр егъэф1эк1уэным и стратегием арэзы техъуащ УФ-м и Президентыр.
Радио КБР 15.00 bal — 2019.06.11
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Радио КБР 15.00 rus — 2019.06.11
— В КБР начинается уборочная кампания зерновых культур (Первый заместитель Председателя Правительства КБР – министр сельского хозяйства КБР С. Говоров.).