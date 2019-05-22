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Вести Кабардино-Балкария — 2019.05.22 14:25
Вести Кабардино-Балкария — 2019.05.22 14:25
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Сегодня в КБГУ прошло пленарное заседание на площадке каворкинг-центра «Точка кипения» — 2019.05.22
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