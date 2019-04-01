Вести Кабардино-Балкария — 2019.04.23 20:45

— Нобэ КъБ-м и унафэщ1 къалэнхэр п1алъэк1э зыгъэзащ1э К1уэк1уэ Казбек терроризмэм пэщ1эт комиссэм и оперативнэ штабым и зэ1ущ1э иригъэк1уэк1ащ.

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