Вести Кабардино-Балкария — 2019.04.23 20:45
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Радио КБР 18.00 kab — 2019.04.23
— Нобэ КъБ-м и унафэщ1 къалэнхэр п1алъэк1э зыгъэзащ1э К1уэк1уэ Казбек терроризмэм пэщ1эт комиссэм и оперативнэ штабым и зэ1ущ1э иригъэк1уэк1ащ.
Радио КБР 18.00 bal — 2019.04.23
— Казбек Коков терроризмге къажау комиссияны бла оператив штабны жыйылыуларын бардыргъанды.
Радио КБР 18.00 rus — 2019.04.23
— Казбек Коков провел совместное заседание Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба в КБР.