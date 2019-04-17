Вести Кабардино-Балкария — 2019.04.17 14:25
Главная » Вести Кабардино-Балкария — 2019.04.17 14:25
Related Posts
Последние записи
- Обеспечить качественную и своевременную помощь…Сегодня в медицинские учреждения республики поступило 25 новых машин — 2019.04.17
- Операция «Госномер»… Сегодня на дорогах Кабардино-Балкарии сотрудники ГИБДД проводят рейд по выявлению фактов управления автомобилями с нечитаемыми государственными регистрационными знаками — 2019.04.17
- Какие территории благоустраивать, определили в Прохладном. Здесь продолжается реализация программы по формированию комфортной городской среды — 2019.04.17
- Под пристальным вниманием Роспотребнадзора пекарни, булочные и предприятия общественного питания — 2019.04.17
- Мэрия Нальчика направила уведомление в РЖД о необходимости привести в порядок разбитый железнодорожный переезд на пересечении улиц Идарова и Суворова — 2019.04.17