Вести Кабардино – Балкария — 2019.12.02 20:45

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Радио КБР 18.00 kab — 2019.12.02

— Забайкальск щ1ыналъэм къыщыхъуа гъуэгу насыпыншагъэм хэк1уэдахэм я благъэ 1ыхьлыхэм КъБ-м и унафэщ1 К1уэк1уэ Казбек хуэгузэващ.

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Радио

Радио КБР 18.00 bal — 2019.12.02

— Роспотребнадзор аш-азыкъ бёлюмге дайым да эс бургъанлай турады.

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Радио

Радио КБР 18.00 rus — 2019.12.02

— Сегодня в Нальчике подвели итоги реализации программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в этом году.

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