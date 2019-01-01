Вести Кабардино – Балкария — 2019.11.12 20:45
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Радио КБР 18.00 kab — 2019.11.12
— КъБ-м и 1этащхьэ К1уэк1уэ Казбек транспортым к1элъыплъ федерал къэрал къулыкъущ1ап1эм къыбгъэдэк1хэм нобэ зэ1ущ1э ядригъэк1уэк1ащ.
Радио КБР 18.00 bal — 2019.11.12
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Радио КБР 18.00 rus — 2019.11.12
— Глава КБР провёл встречу с замруководителя Федеральной службы по надзору в сфере транспорта и руководителем Ространснадзора по СКФО.