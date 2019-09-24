Вести Кабардино – Балкария — 2019.09.24 20:45
Главная » Вести Кабардино – Балкария — 2019.09.24 20:45
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Радио КБР 18.00 kab — 2019.09.24
— УФ-м и Президентым и л1ык1уэу Кавказ Ищхъэрэ федерал округым щы1э Матовников Александр нобэ зригъэлъэгъуащ гузэвэгъуэхэмк1э медицинэ центрыр.
Радио КБР 18.00 bal — 2019.09.24
— Бюгюн Александр Матовников терк медицина болушлукъ берген арада болгъанды.
Радио КБР 18.00 rus — 2019.09.24
— Сегодня Александр Матовников посетил новое здание медицины катастроф КБР. (А.Матовников, полпред СКФО).