Весенняя афиша Кабардинского театра

В марте коллектив Кабардинского театра им.А.Шогенцукова покажет сразу четыре спектакля, а также праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню.
В нем будут участвовать ведущие артисты, которые представят фрагменты из полюбившихся спектаклей. 16 марта – на сцене знаменитая грузинская комедия «Ханума». Премьера спектакля «Черкесская Жизель» запланирована на 19 марта. А через шесть дней — «Диплом» по произведению сербского писателя Бранислава Нушича. А сегодня в театре – последние репетиции перед спектаклем «Сила любви». Его зрители увидят 5 числа.
Все спектакли проходят при строгом соблюдении требований Роспотребнадзора.

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