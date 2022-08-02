Вертолет санавиации совершил 16 вылетов за месяц

В июне в Кабардино-Балкарии заработала служба санитарной авиации, выполняющая эвакуацию жителей региона на вертолете в медучреждения в кратчайшие сроки. Санавиация республики придерживается правила «золотого часа», в течение которого больного необходимо доставить в профильный центр для оказания медпомощи. Теперь до Приэльбрусья, например, вертолет долетает за 45 минут, на реанимобиле этот путь занимал два часа. За месяц вертолёт эвакуировал 16 пациентов из районных больниц, горных районов республики и федеральных трасс, в том числе пятерых пациентов в тяжелом состоянии. Для приема санавиации на территории Республиканской клинической больницы Нальчика установлена вертолетная площадка. В планах разместить такие же площадки рядом с отделением реанимации РДКБ и перинатальным центром в Нальчике. До конца года планируется более 60 вылетов вертолета. Работа санавиации ведется в рамках нацпроекта «Здравоохранение».