«Вершины Кавказа» – международный форум под таким названием открылся сегодня в Нальчике. — 2019.10.09

Посвятили его комплексному подходу в решении проблем красоты и здоровья человека.

Спикеры из России, Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Грузии, а также из Италии, Германии и Швейцарии проведут мастер-классы, семинары и научно-образовательные интенсивы. Работу организовали в четырех секциях: стоматология, челюстно-лицевая хирургия, пластическая хирургия и косметология. Главная цель занятий – повысить уровень профессиональной подготовки врачей, которые специализируются на сфере красоты и здоровья. В целом форум собрал более шестисот участников.

Среди организаторов – министерство здравоохранения Кабардино-Балкарии и Институт стоматологии КБГУ. Продлится форум до двенадцатого октября.