Великая Суббота у православных: последний день поста перед Пасхой

11.04.2026 | 10:30
Сегодня у православных христиан Великая Суббота – последний день поста перед Пасхой – одним из главных церковных праздников. Верующие субботу также называют днем тишины. Проводят его в смирении, молитве и многие не вкушают ничего до появления первой звезды. Уже во второй половине дня во всех храмах, соборах и монастырях начнутся торжественные богослужения, которые продлятся всю ночь. Литургии пройдут и в церквях Кабардино-Балкарии. А с четырех часов дня станут светить куличи и крашенные яйца – главные символы Христова Воскресенья. Светлый праздник Пасхи православные христиане отметят уже завтра.   https://t.me/vestikbr
