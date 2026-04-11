Великая Суббота у православных: последний день поста перед Пасхой

Сегодня у православных христиан Великая Суббота – последний день поста перед Пасхой – одним из главных церковных праздников. Верующие субботу также называют днем тишины. Проводят его в смирении, молитве и многие не вкушают ничего до появления первой звезды.
Уже во второй половине дня во всех храмах, соборах и монастырях начнутся торжественные богослужения, которые продлятся всю ночь. Литургии пройдут и в церквях Кабардино-Балкарии.
А с четырех часов дня станут светить куличи и крашенные яйца – главные символы Христова Воскресенья. Светлый праздник Пасхи православные христиане отметят уже завтра.
