Ведущие медики республики провели прием в Черекской райбольнице

Зоя Анаева из Кара-Су пришла к травматологу с застарелой травмой. Около года назад она неудачно упала и сильно повредила руку, которая беспокоит по сей день. Врач Республиканской клинической больницы Алим Макоев после осмотра посоветовал обратиться к реабилитологу, который сможет помочь решить проблему.
Сразу несколько ведущих медиков республики консультировали сегодня пациентов в Черекской ЦРБ.
В поликлинике райбольницы, которую, кстати, в прошлом году капитально отремонтировали по нацпроекту «Здравоохранение», заранее организовали запись для всех желающих. Эндокринолог, кардиолог, маммолог, ортопед, а также хирург-онколог… Все эти специалисты принимали пациентов с самого утра. В больнице считают, что такие выездные встречи крайне необходимы.
Часть из тех, кто пришел на консультацию, записались к министру здравоохранения – практикующему хирургу Рустаму Калибатову.
Минздрав уже провел такие встречи в Чегемском и Лескенском районах. Следующий на очереди – Терский. 3 мая доктора будут принимать в районной больнице.
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