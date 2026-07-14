Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
Важные законодательные изменения лета‑2026

Важные законодательные изменения лета‑2026

14.07.2026 | 13:40
Лето 2026 года принесло сразу несколько важных законодательных изменений. Они касаются спутниковых данных, контроля за осужденными-экстремистами и миграционной политики. Первое – цифровизация космической отрасли. Четко разграничены полномочия правительства по использованию государственных космических аппаратов. Роскосмос получил право утверждать порядок приобретения данных с коммерческих спутников для нужд органов власти и местного самоуправления. Это позволит быстрее и дешевле получать высокоточные снимки для решения земельных, экологических и инфраструктурных задач в регионах. Второе – ужесточение контроля за исполнением судебных решений. Вступили в силу поправки, регулирующие порядок отбывания принудительных работ. Теперь суды могут заключать под стражу на срок до тридцати суток тех, кто уклоняется от исправительных центров. При непредвиденных обстоятельствах срок возвращения к месту работ могут продлить, но не более чем на пять суток. Третье – изоляция лиц, причастных к радикальным течениям. Ограничены права осужденных-экстремистов, а также иностранных граждан и лиц без гражданства. По решению ФСИН их будут направлять в строго определенные учреждения. Перевод в другие колонии теперь жестко лимитирован. Мера призвана пресечь распространение радикальной идеологии внутри системы исполнения наказаний. Четвертое – усиление миграционного контроля. Эксперимент по апробации новых правил въезда и выезда иностранных граждан продлен до конца декабря 2027-го. На всех пунктах пропуска при наличии технической возможности продолжат сбор биометрических данных мигрантов. Все эти законодательные механизмы уже полностью интегрированы в правовое поле страны.   https://t.me/vestikbr
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных