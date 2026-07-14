Важные законодательные изменения лета‑2026

Лето 2026 года принесло сразу несколько важных законодательных изменений. Они касаются спутниковых данных, контроля за осужденными-экстремистами и миграционной политики. Первое – цифровизация космической отрасли. Четко разграничены полномочия правительства по использованию государственных космических аппаратов. Роскосмос получил право утверждать порядок приобретения данных с коммерческих спутников для нужд органов власти и местного самоуправления. Это позволит быстрее и дешевле получать высокоточные снимки для решения земельных, экологических и инфраструктурных задач в регионах.
Второе – ужесточение контроля за исполнением судебных решений. Вступили в силу поправки, регулирующие порядок отбывания принудительных работ. Теперь суды могут заключать под стражу на срок до тридцати суток тех, кто уклоняется от исправительных центров. При непредвиденных обстоятельствах срок возвращения к месту работ могут продлить, но не более чем на пять суток.
Третье – изоляция лиц, причастных к радикальным течениям. Ограничены права осужденных-экстремистов, а также иностранных граждан и лиц без гражданства. По решению ФСИН их будут направлять в строго определенные учреждения. Перевод в другие колонии теперь жестко лимитирован. Мера призвана пресечь распространение радикальной идеологии внутри системы исполнения наказаний.
Четвертое – усиление миграционного контроля. Эксперимент по апробации новых правил въезда и выезда иностранных граждан продлен до конца декабря 2027-го. На всех пунктах пропуска при наличии технической возможности продолжат сбор биометрических данных мигрантов. Все эти законодательные механизмы уже полностью интегрированы в правовое поле страны.
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