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Сборная МВД по КБР заняла общекомандное второе место на соревнованиях по боксу

Сборная МВД по КБР заняла общекомандное второе место на соревнованиях по боксу

14.03.2023 | 22:06
С 3 по 10 марта 2023 года в г. Уфе проходил чемпионат МВД России по боксу. Бороться за первенство в столицу Башкортостана прибыли сборные команды из территориальных органов МВД России и 15 образовательных организаций, а также управлений на транспорте Центрального и Приволжского федеральных округов. По итогам соревнований сборная МВД по Кабардино-Балкарской Республике заняла общекомандное второе место. Весомым оказался успех наших земляков и в личных встречах. В весовой категории 86 кг специалист направления профессиональной подготовки отделения по работе с личным составом МО МВД России «Баксанский» старший лейтенант полиции Разиуан Мазихов одержал победы во всех поединках и занял первое место.   https://t.me/vestikbr
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