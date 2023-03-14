Сборная МВД по КБР заняла общекомандное второе место на соревнованиях по боксу

С 3 по 10 марта 2023 года в г. Уфе проходил чемпионат МВД России по боксу. Бороться за первенство в столицу Башкортостана прибыли сборные команды из территориальных органов МВД России и 15 образовательных организаций, а также управлений на транспорте Центрального и Приволжского федеральных округов.
По итогам соревнований сборная МВД по Кабардино-Балкарской Республике заняла общекомандное второе место.
Весомым оказался успех наших земляков и в личных встречах. В весовой категории 86 кг специалист направления профессиональной подготовки отделения по работе с личным составом МО МВД России «Баксанский» старший лейтенант полиции Разиуан Мазихов одержал победы во всех поединках и занял первое место.
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