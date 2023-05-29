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Василий Павлов поздравил кадетов КБР с окончанием учебного года

Василий Павлов поздравил кадетов КБР с окончанием учебного года

29.05.2023 | 18:12
В этом учебном заведении действуют четыре кадетских класса полиции. Школьники активно участвуют во всероссийских, республиканских и городских конкурсах, отмечено на встрече. И это не только состязания, которые устраивают подразделения МВД, но и спортивные турниры. Министр поблагодарил ребят за старания и дал наставления. Затем наградили наиболее отличившихся: за достигнутые успехи в учебе, творческой, спортивной и общественной деятельности кадетам вручили почетные грамоты и подарки на память.   https://t.me/vestikbr
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