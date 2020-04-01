Ваши трудовые права в период борьбы с распространением коронавируса при необходимости помогут защитить – как на уровне страны, так и в республике.

Об этом заявляют в региональной Государственной инспекции труда. Сейчас на территории России действует указ президента об объявлении нерабочих дней вплоть до конца апреля. Продолжают трудиться сотрудники госорганов, непрерывных производств, магазинов, аптек, организаций, которые отвечают за жизнеобеспечение граждан. Если вы не входите в указанный перечень, но вас вызывают на службу, либо отказываются платить зарплату за нерабочий период, отраженный в указе главы государства, то, вероятнее всего, ваши права нарушают. Чтобы выяснить все детали, вы можете обратиться на горячую линию Роструда либо позвонить в республиканскую инспекцию труда. Там же могут принять жалобу по электронной почте, если в этом возникнет необходимость. Кроме того, на этой неделе стало ясно, что россияне, которые работают в период с четвертого по 30 апреля, получат свою обычную зарплату. Однако на местах работодатели могут самостоятельно принять решение об увеличении выплат за эти дни. В ведомстве пояснили, что нерабочие дни в связи с противодействием коронавирусу не относятся ни к праздничным, ни к выходным, а потому занятость в этот период должны оплачивать в стандартном, а не повышенном размере.