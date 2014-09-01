Валентина Матвиенко поздравила жителей КБР с Днем государственности





Председатель Совета Федерации Федерального собрания Валентина Матвиенко поздравила жителей Кабардино-Балкарии с Днем государственности. «Кабардино-Балкария обладает уникальными природными богатствами и выдающимся историко-культурным наследием. Значительный рекреационный потенциал республики и отвечающая высоким международным требованиям инфраструктура способствуют развитию туризма как перспективного направления специализации региона. Гостеприимство и самобытность жителей Кабардино-Балкарии привлекают многочисленных гостей, которые навсегда влюбляются в этот горный край. Органы государственной власти региона уделяют большое внимание улучшению качества жизни людей, решению приоритетных социально-экономических задач, совершенствованию механизмов поддержки предпринимательских инициатив. Уверена, что жители республики и в дальнейшем будут всемерно способствовать укреплению и процветанию Отечества. Желаю новых свершений, мира и добра», — говорится в поздравлении Валентины Матвиенко.