Валентина Матвиенко и Казбек Коков обсудили вопросы социально-экономического развития КБР

Сегодня в Москве состоялась рабочая встреча Казбека Кокова с Председателем Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко, сообщается на портале Главы и Правительства. Руководитель региона и спикер Совфеда обсудили социально-экономическую ситуацию в республике, ход выполнения национальных проектов и федеральных программ. Казбек Коков проинформировал, что несмотря на экономические санкции, регион сохраняет рост экономических показателей по ключевым отраслям экономики. Предприятия промышленности и сельскохозяйственной отрасли республики работают в штатном режиме. «Продолжается посевная кампания, запас семян и удобрений имеется в достаточном количестве. Семена поставляем и в другие регионы, это одно из наших импортозамещающих направлений», - отметил Казбек Коков. На встрече особое внимание было уделено теме здравоохранения. Казбек Коков отметил, что в марте стартовало строительство самой крупной в регионе поликлиники на 500 посещений в смену. Это будет амбулаторно-диагностический центр с широким спектром самых передовых лабораторных и диагностических возможностей. В республике продолжается модернизация первичного звена здравоохранения, учреждения оснащаются современным диагностическим и хирургическим оборудованием в рамках национального проекта «Здравоохранение». Так, в Республиканской клинической больнице установлен специализированный 128-срезовый компьютерный томограф для исследования сердца и сосудов и высоковольтный магнитно-резонансный томограф. Всего за три года приобретено 12 КТ и З МРТ, а также линейный ускоритель в онкодиспансер. Все ключевые лечебные организации республики оснащены современным диагностическим оборудованием высокого класса. В настоящее время идет подготовка к началу строительных работ по завершению нового онкологического диспансера. По федеральному проекту «Современная школа» нацпроекта «Образование» в республике в текущем году строится сразу 10 новых школ. В течение пяти лет будут капитально отремонтированы 63 школы, из них в 2022 году — 19. В рамках нацпроекта «Демография» за три года создано 2825 мест в 50 образовательных организациях для детей в возрасте до 3 лет. В 2021 году регион достиг стопроцентной доступности дошкольного образования. К 1 сентября текущего года в эксплуатацию будут введены дополнительно еще 2 объекта дошкольного образования на 200 мест. Также Глава рассказал о начале строительства крытого катка с искусственным льдом в Нальчике, который станет первым объектом большого проекта создания детско-молодежного спортивного кластера.В республике продолжается реализация инвестиционных проектов, в том числе в сфере туризма. К 100-летию государственности республики будут обновлены четыре главных проспекта Нальчика и благоустроены новые общественные территории. Казбек Коков отметил, что все намеченные на этот год объекты строительства и капитального ремонта, в том числе инфраструктурные, будут реализованы в соответствии с утвержденными графиками. За два года государственный долг республики удалось сократить с 12,6 до 6,9 миллиарда рублей и полностью избавиться от коммерческих кредитов. При этом все социальные обязательства республика исполняет в срок и в запланированных объемах, прозвучало в ходе разговора. Валентина Матвиенко в свою очередь отметила, что Кабардино-Балкария демонстрирует положительную динамику социально-экономического развития. «Это результат труда в первую очередь жителей, тружеников Кабардино-Балкарии, и конечно, это результат эффективного руководства регионом», - сказала Председатель Совета Федерации. Валентина Матвиенко высказалась по поводу внешнего санкционного давления со стороны недружественных стран, а также в части совершенствования механизмов, обеспечивающих устойчивое экономическое развитие, поддержку малого и среднего бизнеса, а также развитие импортозамещения в условиях санкций. «По итогам прошлого года у республики есть хорошие результаты, поэтому только вперед — наши возможности огромные и неисчерпаемы. У Кабардино-Балкарии много ресурсов, резервов, которые можно поставить на службу людям. Принимайте те меры, которые будут наиболее эффективными», - подчеркнула Валентина Матвиенко. Казбек Коков поблагодарил Валентину Матвиенко за поддержку Кабардино-Балкарской Республики, также выразил признательность в адрес сенаторов Совета Федерации за принятие решений, направленных на развитие регионов и улучшение качества жизни граждан.