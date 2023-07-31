Вакцинацию от коронавируса собираются сделать выборочной

Ее собираются распространить лишь на наиболее уязвимые категории граждан.
Это пенсионеры, люди с хроническими болезнями, а также те, кому повезло до сих пор ни разу не заболеть ковидом. Кроме того, в министерстве считают, что повторные прививки можно будет делать раз в год, как для профилактики гриппа. До сих пор действует рекомендация ревакцинироваться каждые шесть месяцев.
В ведомстве констатируют, что полностью избавиться от коронавируса не удалось. Существует также опасность, что он продолжит мутировать. Поэтому и рекомендовано сохранить вакцинацию для групп риска… Всех граждан врачи призывают соблюдать хорошо известные меры предосторожности: носить маски в людных местах, мыть руки, проветривать помещения и изолироваться в случае болезни.
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