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Вакцинацию от коронавируса собираются сделать выборочной

Вакцинацию от коронавируса собираются сделать выборочной

31.07.2023 | 15:33
Ее собираются распространить лишь на наиболее уязвимые категории граждан. Это пенсионеры, люди с хроническими болезнями, а также те, кому повезло до сих пор ни разу не заболеть ковидом. Кроме того, в министерстве считают, что повторные прививки можно будет делать раз в год, как для профилактики гриппа. До сих пор действует рекомендация ревакцинироваться каждые шесть месяцев. В ведомстве констатируют, что полностью избавиться от коронавируса не удалось. Существует также опасность, что он продолжит мутировать. Поэтому и рекомендовано сохранить вакцинацию для групп риска… Всех граждан врачи призывают соблюдать хорошо известные меры предосторожности: носить маски в людных местах, мыть руки, проветривать помещения и изолироваться в случае болезни.   https://t.me/vestikbr
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