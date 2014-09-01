Вакцинация населения в КБР продолжается





Борьба с коронавирусом продолжается: двенадцать тысячи девятьсот шестнадцать человек прошли второй этап вакцинации – такие данные сегодня сообщили в Минздраве республики. Врачи используют вакцину «Спутник V». Среди желающих сделать прививку – люди разных возрастов. На вакцинацию они приходят с самого утра. В течение дня принимают около ста человек. Иммунизацию против ковида в Кабардино-Балкария начали в сентябре. В целом вакцинацию в республике уже прошли двадцать одна тысяча триста тридцать восемь человек.