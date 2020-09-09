Вакцинация — 2020





В этом году за счет федерального бюджета планируется привить от гриппа 60% населения страны, и это рекорд за всю историю, сообщили в Роспотребнадзоре. Для групп риска (это пенсионеры, дети и беременные) этот показатель должен быть еще выше — 75%. К тому же прививки делают и за счет региональных средств, и на предприятиях. Ведь лучше потратиться на вакцину, чтобы в разгар простуд было меньше больничных. Эпидемиологи утверждают, что впервые в наступающем сезоне произойдет «наложение» двух инфекций – гриппа и COVID-19. Суммарный эффект может оказаться весьма неприятным. Второй фактор риска: этой зимой, по прогнозу Всемирной организации здравоохранения, у нас будут циркулировать сразу три новых гриппозных штамма, от которых у населения нет иммунитета.