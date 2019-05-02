«Вахта Памяти» в Кабардино-Балкарии… На Северном Кавказе стартовала традиционная героико-патриотическая акция — 2019.05.16





Проводят ее военнослужащие 58-й общевойсковой армии ЮВО. Они уже приступили к поиску останков красноармейцев, погибших в годы Великой Отечественной войны. В этом году работы в нашей республике будут вестись на территории Майского района. Напомню, в марте близ села Красная поляна представители общественных организаций «Кавказский рубеж» и «Боевое братство» нашли останки советского солдата. Рядом обнаружили фрагменты свернутой газеты, на которой четко видны грузинские буквы. По словам поисковиков, место выбрано не случайно. В августе 42-го года здесь держала оборону 392 стрелковая дивизия.