В Звёздном заработает детский сад

В селении Звёздный завершено строительство ясельного блока на 40 мест для детей до трёх лет, сообщается на официальной странице правительства КБР в Инстаграме. Возводился дошкольный корпус в рамках национального проекта «Демография» . Согласно проекту, в новом детском саду построены игровые зоны, медицинский и методический кабинеты, спортивный зал, просторные спальные помещения. Благоустроена прилегающая территория, установлена системы видеонаблюдения и противопожарной безопасности. Объект будет сдан в эксплуатацию уже весной.