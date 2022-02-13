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В Звёздном заработает детский сад

В Звёздном заработает детский сад

13.02.2022 | 14:38
В селении Звёздный завершено строительство ясельного блока на 40 мест для детей до трёх лет, сообщается на официальной странице правительства КБР в Инстаграме. Возводился дошкольный корпус в рамках национального проекта «Демография» . Согласно проекту, в новом детском саду построены игровые зоны, медицинский и методический кабинеты, спортивный зал, просторные спальные помещения. Благоустроена прилегающая территория, установлена системы видеонаблюдения и противопожарной безопасности. Объект будет сдан в эксплуатацию уже весной.
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