В Звездном отпраздновали юбилей подразделений Росгвардии КБР

Подразделения Росгвардии в Кабардино-Балкарии отметили юбилей ведомства. Торжество состоялось на территории воинской части в Звездном. В качестве почетных гостей приехали депутаты республиканского парламента и Северо-Кавказского института повышения квалификации Краснодарского университета МВД России.
Церемонию открыли минутой молчания – в память о тех, кто отдал жизнь за Отечество. К памятнику военнослужащим, погибшим при исполнении служебного долга, возложили цветы. После отличившимся сотрудникам вручили ведомственные награды и благодарности.
Для собравшихся также подготовили показательные выступления: росгвардейцы продемонстрировали навыки задержания условных правонарушителей и работу кинологов со служебными собаками. В завершение выступил военный оркестр и детский музыкальный коллектив «Патриоты».
