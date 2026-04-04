Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
В Звездном отпраздновали юбилей подразделений Росгвардии КБР

В Звездном отпраздновали юбилей подразделений Росгвардии КБР

04.04.2026 | 10:20
Подразделения Росгвардии в Кабардино-Балкарии отметили юбилей ведомства. Торжество состоялось на территории воинской части в Звездном. В качестве почетных гостей приехали депутаты республиканского парламента и Северо-Кавказского института повышения квалификации Краснодарского университета МВД России. Церемонию открыли минутой молчания – в память о тех, кто отдал жизнь за Отечество. К памятнику военнослужащим, погибшим при исполнении служебного долга, возложили цветы. После отличившимся сотрудникам вручили ведомственные награды и благодарности. Для собравшихся также подготовили показательные выступления: росгвардейцы продемонстрировали навыки задержания условных правонарушителей и работу кинологов со служебными собаками. В завершение выступил военный оркестр и детский музыкальный коллектив «Патриоты».   https://t.me/vestikbr
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных