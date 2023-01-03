В зоопарке Нальчика появился новый уголок с экзотическими видами рыб

В качестве подарка – 50 видов экзотических рыб, разных размеров, цветов и оттенков, в том числе дискусы и пираньи. Такого отдела нет в зоопарках на всем Северном Кавказе. А в Нальчике он появился вместе с Новым годом.
Помимо экзотических рыб, здесь можно увидеть пятнистых оленей, волков, медведей и тигров. Содержатся животные в благоустроенных вольерах. Вполне комфортно чувствуют себя и символические хозяева года – пушистые кролики. Они настолько дружелюбные, что некоторых даже можно покормить с рук.
В Нальчике давно освоились страусы с далекого африканского континента. Они даже танцуют – под аплодисменты сотрудников зоопарка. А неподалеку обитают обезьяны. Одна из них – восьмилетняя Яна – два месяца назад впервые принесла потомство. Одно из последних приобретений Нальчикского зоопарка - африканская зебра. Зиму она проводит в домике с отоплением.
Сегодня здесь живут представители примерно 120 видов животных. У них теплый дом и сбалансированный корм. И они очень рады гостям, которые готовы окунуться в чудесный мир живой природы.
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