В зону СВО отправлен очередной гуманитарный груз из Нальчика

Эти коробки с продуктами волонтеры собирают сами. В штабе пункта сбора гумпомощи #МыВместе работа не останавливается даже по выходным. Расположен он на территории Центрального рынка в овощном павильоне. О том, что именно нужно военнослужащим, здесь узнают в том числе от тех, кто возвращается в республику на побывку.
Пункт сбора гумпомощи работает и на базе общественной приемной партии “Единая Россия” в Нальчике. Отсюда на прошлой неделе в зону СВО отправили партию спальных мешков и лекарств для бойцов из Кабардино-Балкарии.
Волонтеры рассказывают, жители приносят теплые вещи, предметы первой необходимости, продукты питания, медикаменты… Пункты сбора работают ежедневно с 9 до 18 часов.
https://t.me/vestikbr