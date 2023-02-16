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В зону СВО отправлен очередной гуманитарный груз из Нальчика

В зону СВО отправлен очередной гуманитарный груз из Нальчика

16.02.2023 | 16:20
Эти коробки с продуктами волонтеры собирают сами. В штабе пункта сбора гумпомощи #МыВместе работа не останавливается даже по выходным. Расположен он на территории Центрального рынка в овощном павильоне. О том, что именно нужно военнослужащим, здесь узнают в том числе от тех, кто возвращается в республику на побывку. Пункт сбора гумпомощи работает и на базе общественной приемной партии “Единая Россия” в Нальчике. Отсюда на прошлой неделе в зону СВО отправили партию спальных мешков и лекарств для бойцов из Кабардино-Балкарии. Волонтеры рассказывают, жители приносят теплые вещи, предметы первой необходимости, продукты питания, медикаменты… Пункты сбора работают ежедневно с 9 до 18 часов.   https://t.me/vestikbr
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