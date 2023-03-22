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В зону СВО доставили очередной транспорт для военнослужащих из КБР
В зону СВО доставили очередной транспорт для военнослужащих из КБР
22.03.2023
|
15:34
УАЗ повышенной проходимости получили мобилизованные из 503-го полка. С доставкой помогли активисты волонтерского движения в поддержку соотечественников «Ни шагу назад»
https://t.me/vestikbr