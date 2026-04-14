В зону СВО доставили гуманитарный груз для батальона «Эльбрус» и бригады «Терек»

Своих не бросаем… Бойцам батальона «Эльбрус» и казачьей разведывательной бригады «Терек» в зону специальной военной операции доставили гуманитарный груз.
Сбор проходил силами Кабардино-Балкарского госуниверситета. Участвовали и студенты, и преподаватели. К акции также присоединились представители Общественной палаты республики, Избирательной комиссии региона, а также коллектив одной из городских аптек. В составе груза медикаменты и дизельные генераторы. Доставили их военнослужащим сотрудники Центра гражданско-патриотического воспитания молодежи КБГУ.
