Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
В зону СВО доставили гуманитарный груз для батальона «Эльбрус» и бригады «Терек»

14.04.2026 | 13:00
Своих не бросаем… Бойцам батальона «Эльбрус» и казачьей разведывательной бригады «Терек» в зону специальной военной операции доставили гуманитарный груз. Сбор проходил силами Кабардино-Балкарского госуниверситета. Участвовали и студенты, и преподаватели. К акции также присоединились представители Общественной палаты республики, Избирательной комиссии региона, а также коллектив одной из городских аптек. В составе груза медикаменты и дизельные генераторы. Доставили их военнослужащим сотрудники Центра гражданско-патриотического воспитания молодежи КБГУ.   https://t.me/vestikbr
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных