В Зольском районе завершилась уборка пшеницы. Здесь зерновые традиционно поспевают позже, чем в других муниципалитетах республики — 2019.08.05

Двигатели комбайнов едва успели остыть на участке Юрия Лигидова из Сармаково, как в поле зашли трактора, которые быстро начали тюковать солому, загружать её и отвозить на склад. Арендатор спешил, чтобы не уйти в минус и здесь. Когда пшеница должна была дать всходы стояла засуха, а перед уборкой начались продолжительные дожди. Пшеница «перестояла», поэтому она пойдёт только на корма, говорит фермер. Но даже несмотря на плохие погодные условия урожайность выше, чем в прошлом сезоне. С круга – почти полсотни центнеров.