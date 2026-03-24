В Зольском районе задержан мужчина, продавший арендованную машину после ДТП

Полицейские Зольского района задержали мужчину, подозреваемого в незаконной продаже автомобиля, который он взял в аренду. Жертвой обмана стала 85-летняя жительница Залукокоаже.
Как выяснилось, пенсионерка передала свою «Ладу Гранту» 35-летнему жителю Баксанского района по договору выкупа с ежемесячной арендной платой. Однако после оплаты первого месяца аренды мужчина попал в ДТП. Вместо того чтобы вернуть пенсионерке деньги, он продал поврежденный автомобиль за 160 000 рублей, а вырученные деньги потратил на личные нужды. Сумма ущерба составила полмиллиона рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата в крупном размере». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
https://t.me/vestikbr