В Зольском районе в районе урочища Джылы-Су сошел сель

15 человек спасатели переправили из зоны схода селя в урочище Джилы-Су, сообщили в МЧС. Еще пятеро от помощи отказались, так как планируют выехать на своих автомобилях после расчистки дороги.
Напомним, сегодня в Зольском районе сель перекрыл трассу, связывающую Кисловодск и Эльбрус. И движение на 59-м километре этой дороги все еще не восстановлено. Республиканские дорожники доставили к месту происшествия спецтехнику, чтобы ликвидировать последствия стихии.
Пострадавших среди отдыхающих и местных жителей нет, отметили в МЧС. Дорогу продолжают расчищать.
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