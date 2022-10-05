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В Зольском районе в районе урочища Джылы-Су сошел сель

В Зольском районе в районе урочища Джылы-Су сошел сель

05.10.2022 | 22:19
15 человек спасатели переправили из зоны схода селя в урочище Джилы-Су, сообщили в МЧС. Еще пятеро от помощи отказались, так как планируют выехать на своих автомобилях после расчистки дороги. Напомним, сегодня в Зольском районе сель перекрыл трассу, связывающую Кисловодск и Эльбрус. И движение на 59-м километре этой дороги все еще не восстановлено. Республиканские дорожники доставили к месту происшествия спецтехнику, чтобы ликвидировать последствия стихии. Пострадавших среди отдыхающих и местных жителей нет, отметили в МЧС. Дорогу продолжают расчищать.   https://t.me/vestikbr
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