В Зольском районе убирают картофель

На 200 гектарах в Зольском районе – постоянный эксперимент: новые агротехнологии апробирует селекционный центр по выращиванию семян картофеля. Получают на полях и продовольственные клубни. Проекту уже несколько лет. На старте был поддержан государственными субсидиями. Сейчас здесь убирают семенной материал.

Поля расположены в горных районах на определенной высоте. В этом и кроется один из секретов получения качественных семян, которые защищены от болезней. Недуги пасленовых передаются из поколения в поколение, накапливаются и в конечном итоге семена теряют сортовые качества, попросту — вырождаются. В горной местности эта угроза минимальна. Отсутствие вирусов и бактерий в горах позволяет селекционерам создавать адаптированные к местным условиям и имеющие высокую урожайность сорта картофеля. Они устойчивы к вредителям, засухе и жаре, имеют отличные вкусовые и кулинарные качества.

На предприятии работает научно-исследовательская лаборатория. Здесь занимаются оригинальным и элитным семеноводством, а также селекцией. В этом году ученые провели еще один эксперимент: высадили суперэлитные сора на равнине в Урванском районе. И получили неплохой урожай. Зольские селекционеры сотрудничают с коллегами из других регионов России. Заключены договоры с Горским аграрным университетом в Северной Осетии-Алании и с НИИ в Татарстане. Одно из перспективных направлений развития – производить продукцию в формате «эко».

По словам руководителя предприятия, здесь готовы производить до 20 тысяч тонн элитных семян в год, которые могут помочь аграриям в перспективе обновлять сорта. Несмотря на засуху минувшего лета, в республике «второй хлеб» уродился. Средний показатель – 206 центнеров с гектара – на пять процентов больше, чем в прошлом году. На сегодня уборка почти завершена. Окончательные подсчеты впереди, но практика минувших лет показывает: в Кабардино-Балкарии собственное производство клубневых в два раза превышает потребности жителей.