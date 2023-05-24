В Зольском районе ремонтируют трассу «Каменномостское–Хабаз»

Улица Куважуковых в Каменномостском – центральная. Ежедневно по ней едут сотни машин не только местных жителей, но и тех, кто направляется к горным достопримечательностям Зольского района.
Продолжение этой дороги – главная магистраль Хабаза – по улице Ленина. Последний раз трассу ремонтировали свыше десяти лет назад. Изношенное полотно нуждалось в серьезной реконструкции.
За последние несколько лет в Зольском районе по нацпроекту «Качественные и безопасные дороги» отремонтировали несколько важных магистралей. В марте этого года специалисты приступили к участку «Каменномостское – Хабаз». Протяженность трассы – 11 с половиной км.
Вдоль трассы расположен ряд социальных объектов: учреждения образования, ДК, амбулатория, мечеть… Завершить ремонт региональной дороги «Каменномостское – Хабаз» специалисты должны этим летом.
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