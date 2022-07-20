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В Зольском районе ремонтируют дорогу

В Зольском районе ремонтируют дорогу

20.07.2022 | 16:07
В Зольском районе устанавливают водопропускные трубы вдоль дороги “Куба-Малка”. Это часть капитального ремонта трассы. Проводят его в рамках профильного национального проекта. Общая протяженность дороги – больше шести километров. Специалисты начали действовать в прошлом году со стороны Кубы. Для удобства жителей капремонт выполняют частями. Уже завершили две трети намеченного. Сейчас подрядчики снимают старое покрытие и создают основание возле села Малка. Также специалисты проведут вдоль трассы «Куба-Малка» наружное освещение, установят искусственные неровности, дорожные знаки и нанесут разметку. https://t.me/vestikbr
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