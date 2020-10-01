В Зольском районе расселяют из ветхого и аварийного жилья

24 семьи из Зольского района к концу года планируют справить новоселье. Квартиры для более чем 50-ти человек строят в Белокаменском, Совхозном и Приречном. Сейчас эти люди обитают в домах ветхих и аварийных. Изменить ситуацию помогла федеральная программа по сокращению непригодного жилищного фонда. Она входит в профильный национальный проект. Планировку и отделку строители выполняют, учитывая пожелания будущих владельцев.

В рамках нацпроекта в Зольском районе за четыре года планируют расселить больше 250 жильцов, которые обитают в аварийных домах барачного типа. В Белокаменском программа по переселению действует с 2009-го.

В Совхозном для нуждающихся строят три дома коттеджного типа и один большой, двухэтажный. Все — практически в центре села. В прошлом году Кабардино-Балкария попала в число регионов-лидеров по выполнению этой адресной программы В целом по республике к сентябрю 2025-го года должны расселить свыше тысячи граждан.