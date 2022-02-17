В Зольском районе проводится внеплановая вакцинация сельхозживотных против сибирской язвы

В связи с возникновением в Краснодарском крае очагов сибирской язвы, представляющей смертельную опасность для животных и человека, и возможностью её распространения в регионах Северного Кавказа, все усилия районной ветслужбы в данный момент направлены на профилактику этого страшного заболевания. Начальник ветеринарной службы района Аслан Ашракаев пояснил, что в проводимые в Зольском районе плановые профилактические мероприятия по борьбе с инфекционными заболеваниями животных внесены изменения. В частности, перенесена на более ранние сроки вакцинация сельхозживотных против сибирской язвы. В настоящее время в районе организована внеплановая вакцинация. Так, по состоянию 14 февраля, уже привиты 17 235 сельхозживотных в хозяйствах всех форм собственности, в том числе 413 лошадей, 8 435 мелкого рогатого скота. Вакцинацию на местах проводят ветеринарные врачи. Среди жителей поселений ведётся разъяснительная работа о мерах профилактики сибирской язвы.