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В Зольском районе проводится внеплановая вакцинация сельхозживотных против сибирской язвы

В Зольском районе проводится внеплановая вакцинация сельхозживотных против сибирской язвы

17.02.2022 | 12:53
  В связи с возникновением в Краснодарском крае очагов сибирской язвы, представляющей смертельную опасность для животных и человека, и возможностью её распространения в регионах Северного Кавказа, все усилия районной ветслужбы в данный момент направлены на профилактику этого страшного заболевания. Начальник ветеринарной службы района Аслан Ашракаев пояснил, что в проводимые в Зольском районе плановые профилактические мероприятия по борьбе с инфекционными заболеваниями животных внесены изменения. В частности, перенесена на более ранние сроки вакцинация сельхозживотных против сибирской язвы. В настоящее время в районе организована внеплановая вакцинация. Так, по состоянию 14 февраля, уже привиты 17 235 сельхозживотных в хозяйствах всех форм собственности, в том числе 413 лошадей, 8 435 мелкого рогатого скота. Вакцинацию на местах проводят ветеринарные врачи. Среди жителей поселений ведётся разъяснительная работа о мерах профилактики сибирской язвы.    
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