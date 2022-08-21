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В Зольском районе провели Агро-форум

В Зольском районе провели Агро-форум

21.08.2022 | 15:14
Перспективы развития селекции и семеноводства картофеля в горных условиях Кабардино-Балкарии. Эти вопросы аграрии обсудили на традиционном республиканском семинар-совещании. Провели его на базе профильного сельхозпредприятия в Зольском районе. Агро-форум собрал на своей площадке представителей органов управления АПК муниципалитетов, ученых, а также сельхозтоваропроизводителей республики и других российских регионов,  занимающихся выращиванием картофеля. В высокогорье, практически отсутствует фон для заражения клубня различными заболеваниями.  В таких условиях стало возможным отказаться от применения пестицидов и гербицидов. Участников форума ознакомили с тепличным хозяйством, где в особых условиях выращивается так называемый оздоровленный картофель. Из него впоследствии и получают семена для высадки. Специалисты предприятия уже вырастил 4 новых отечественных сорта: Осетинский, Самба, Зумба и Сальса. Они устойчивы к вирусным болезням, и способны переносить засуху без потери своих качеств и урожайности. Данные сорта внесены в Госреестр Российской Федерации. В ближайшее время на сортоиспытания поступит еще 2 новых гибрида, а до 25 года будет выращено и испытано 8 новых сортов. https://t.me/vestikbr  
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