В Зольском районе продолжаются восстановительные работы на линиях электропередачи. Свет есть во всех селах муниципалитета, но на отдельных участках локальные работы по подключению еще необходимы.
Так, энергетики компании “Россети Северный Кавказ” минувшим днем трудились в Светловодском, Малке, Прогрессе и Приречном, в районном центре Залукокоаже, а также в Сармаково и Хабазе.
Напомним, что электроснабжение, нарушенное из-за наледи на проводах, уже восстановили в Чегемском и в Баксанском районах.
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