В Зольском районе продолжается благоустройство дворов и скверов





В Зольском районе, с опережением графика, продолжается благоустройство дворов и скверов. Ремонтные работы идут по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».

На эти цели из бюджета в нынешнем году направили 12 с половиной миллионов рублей. К восстановлению дворов многоэтажек подрядчики приступили буквально неделю назад. Сотрудники муниципальной администрации постоянно контролируют, как продвигается ремонт. Помимо запланированных четырех дворов, в Зольском районе обновят и четыре общественные территории. Расположены они в Шордаково, Приречном, Камлюково и Хабазе – в центральной части сел. Сдать все объекты в эксплуатацию строители планируют раньше намеченного срока – в мае.