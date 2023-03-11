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В Зольском районе приводят в порядок три отрезка дороги

В Зольском районе приводят в порядок три отрезка дороги

11.03.2023 | 09:30
Азамат Куготов живет в Светловодском и рассказывает о дороге, которая проходит по Залукокоаже и по поселку Лесгор. Этот участок по ул.Свободы давно ждал ремонта. Буквально неделю назад его начали восстанавливать по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Длина участка – примерно три километра. Сейчас здесь идут подготовительные работы. Трудятся около десятка специалистов. Им в помощь специальная техника – экскаваторы, большегрузы, каток… В Зольском районе ремонтируют еще два отрезка. Один из них – в селе Псынадаха. Другой проходит через Каменномостское и Хабаз. Завершить ремонт на участках в этом муниципалитете планируют ближайшим летом… В нынешнем году предстоит восстановить больше 30 региональных транспортных артерий. Их общая протяженность – примерно сто километров. В плане ремонтных работ – традиционные пункты: устанавливать фонари и ограждения вдоль дорог, создавать пешеходные переходы – особенно рядом с объектами высокой социальной важности.   https://t.me/vestikbr
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